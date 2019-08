Agrotóxico Polícia encontra mais de 300kg de agrotóxico contrabandeado em veículo

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã de ontem, um Fiat Strada de cor branca, com placas de Chapadão do Sul carregado com 316,5 quilos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai.

O flagrante ocorreu durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização na região de Antônio João, na região de fronteira.

O condutor do veículo, um homem de 46 anos, disse aos policiais que foi contratado para entregar a carga na região do Apa. O veículo possuía um rádio transmissor instalado que servia de comunicação com batedor de estrada.

A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com o veículo e o agrotóxico apreendidos, na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.