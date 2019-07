Ponta Porã Polícia encontra mais de 360 Kg de maconha escondidos em tanque e pneus de caminhão Duas pessoas foram presas

Duas pessoas foram presas e 364 quilos de maconha apreendidos por policiais do Setor de Investigações Gerais da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, na tarde de ontem (2). A droga estava escondida no tanque e pneus de um caminhão com placas de Birigui (SP).

O condutor, de 45 anos, foi abordado e durante buscas no veículo, os policiais encontraram dentro dos pneus traseiros e no tanque de combustíveis, diversos tabletes de maconha, que segundo o motorista seriam levados para Goiás.

Um veículo que seguia logo atrás, um Fiat Pálio, com placas de Joinville (SC também foi abordado pelos policiais.

O motorista, de 33 anos, acabou confessando ser o batedor da droga. Diante das informações, os acusados foram presos e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo em seguida encaminhados ao sistema prisional do Estado.