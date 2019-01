Jorge Rafaat Polícia encontra veículo usado em atentado de ex-segurança de Jorge Rafaat Veículo estava abandonado em estrada de terra, 3 km próximo ao local do atentado

A polícia paraguaia encontrou a picape Fiat Toro prata com placa de Belo Horizonte (MG) que teria sido usada no atentado do ex-segurança do narcotraficante Jorge Rafaat, Marcio Ariel Sanchez Gimenez, 30 anos, morto no dia (27).

O veículo estava abandonado em uma estrada de terra, cerca de três quilômetros de onde aconteceu o atentado. Conforme informações do site Ponta Porã Informa, seis homens estariam envolvidos no caso.

O crime

Marcio Ariel Sanchez Gimenez, 30 anos, conhecido como ‘Abacate’, sofreu um atentado e ficou ferido ao capotar a caminhonete que dirigia, na noite deste domingo (28), em Capitán Bado, cidade paraguaia próxima a Coronel Sapucaia, distante aproximadamente 400 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o Porã News, Marcio trafegava em uma caminhonete Mitsubishi Pajero, blindada, quando teria sido atacado por vários homens armados, que realizaram vários disparos contra o veículo e, posteriormente, fugiram do lugar tomando rumo ignorado.

Ainda de acordo com o site local, no tiroteio, “Abacate” teria perdido o controle da direção da caminhonete e capotou o veículo. Ele teve escoriações pelo corpo e foi encaminhado para um posto de saúde.

Segurança de Narcotraficante

Segundo investigadores da Polícia Nacional do Paraguai em Capitan Bado, a vítima possui várias passagens policiais e era segurança do narcotraficante Jorge Rafaat Toumani, executado com disparos de ponto 50 e fuzil AK 47, durante um ataque ocorrido na Avenida Tenente Herrero na cidade de Pedro Juan Caballero no ano de 2016.