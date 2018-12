Dourados Polícia estoura rinha e apreende 33 galos usados em brigas Suspeito mantinha 'arena' de duelo para os bichanos

Policiais Militares do 3º Batalhão de Dourados faziam fiscalização na noite de quinta-feira (13) em uma propriedade a sete quilômetros do perímetro urbano da cidade e verificaram que no local funcionaria uma rinha de galos.

A equipe acionou a PMA que foi ao local e verificou que realmente o local funcionava como rinha, inclusive, com indicação de ter havido evento em dia anterior, pois mm volta de arenas (rebolos), onde ocorrem as brigas dos galos, foram encontradas cadeiras, papéis de apostas e cronômetros.

No local havia outros materiais de preparação dos galos como, esporas artificiais, capas para transporte, bem como 33 galos domésticos da espécie galo-índio em 33 gaiolas. Todo o material foi apreendido.

Os animais apresentavam diversos ferimentos na crista e peito, bem como todas as aves apresentavam-se mutiladas, com as esporas cortadas, sinais característicos de emprego dos animais em rinhas. Um atestado emitido por médico veterinário indicou maus-tratos em todos os animais.

O infrator, de 55 anos, dono da propriedade e dos galos, residente em Dourados, foi conduzido a uma delegacia da cidade e responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção. A PMA também confeccionou auto de infração e aplicou multa de R$ 16.500,00 contra ele.