Maconha Polícia faz batida em casa e prende duas mulheres com maconha

Policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) prenderam na tarde desta segunda-feira (25/11), em Dourados, duas mulheres suspeitas de tráfico de drogas. Na casa onde estavam, no Parque das Nações I, havia 33 tabletes de maconha, totalizando 22,3 quilos do entorpecente.

De acordo com a ocorrência, os agentes receberam informação sobre o paradeiro de um homem investigado na residência localizada no cruzamento das ruas Costa Rica e Nicarágua.

Ao chegar, se depararam com Kelridafini, 20, e Cícera, 37. Durante questionamentos, elas afirmaram morar ali mesmo. Nas buscas, quatro porções de maconha prontas para a comercialização foram apreendidas.

Os policiais passaram a vistoriar outros cômodos e encontraram o restante da droga.

Nenhuma das mulheres informou sobre a procedência da maconha e ambas acabaram encaminhadas ao 1º Distrito Policial, onde responderão pelo tráfico.