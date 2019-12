Rinha de galos Polícia fecha rinha de galos e 101 pessoas são detidas Polícia encontrou 112 galos vivos e outros 5 animais já mortos

Depois de fechar duas rinhas de cães neste mês, a Polícia Ambiental flagrou uma rinha ilegal de galos na cidade de Palmas, no interior do Paraná. Ao todo, 101 pessoas foram detidas por participar da briga de aves.

Segundo o R7, a polícia encontrou 112 galos vivos e outros 5 animais já mortos. Uma espingarda calibre 36 e munições do gerente da rinha foram também apreendidas.

Os detidos foram encaminhados à sede da Polícia Militar de Palmas, onde foram elaborados os 100 termos circunstanciados de infração penal e 101 autos de infração ambiental.

De acordo com o R7, as multas totalizam R$ 229 mil. Com exceção do gerente da rinha, que foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, os demais foram liberados.