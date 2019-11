Bolsa Família Polícia Federal deflagra operação contra fraudes no Bolsa Família Três mandados são cumpridos na Secretaria Municipal de Assistência Social

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (12), a Operação Sodalitia, na investigação de fraudes no recebimento de benefícios do programa Bolsa Família, na cidade de Ladário a 444 quilômetros de Campo Grande. São cumpridos três mandados de busca e apreensão e 30 policiais federais participam da operação.

Durante as investigações foi descoberta irregularidades que envolveriam o não-preenchimento dos requisitos necessários para ter direito ao recebimento do benefício assistencial pelo Governo Federal. A fiscalização deveria ser feita pela prefeitura de Ladário. Foram coletados indícios de que o benefício teria sido concedido amplamente, a qualquer pessoa que declarasse, por conta própria, preencher os requisitos do programa.

Os benefícios eram concedidos a pessoas, que não teriam direito ao benefício. Não havia fiscalização das informações prestadas, além de não haver visitas por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social junto aos beneficiários do programa. São cumpridos três mandados de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Assistência Social, no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e no CREAS (Centro de Referência Especializada em Assistência Social), de Ladário. As buscas visam verificar a existência de benefícios concedidos ou mantidos indevidamente, em favor de indivíduos que não preencham os requisitos do benefício, tais como a composição familiar e a renda per capita.

Nome da operação

O nome da operação remete aos primórdios da assistência social no mundo, quando, na Roma Antiga, havia os Sodalitia, que eram espécies de associações (collegia) que cuidavam da assistência dos idosos, doentes e pobres.