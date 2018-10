Compra de votos Polícia Federal desarticula esquema de compra de votos em Roraima

A Polícia Federal deflagrou hoje (1), em Roraima, a Operação Cheque Benefício, com o objetivo de desarticular esquema de compra de votos em troca de concessão de benefícios previdenciários. Por determinação da 8ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, estão sendo cumpridos cinco mandados – todos em Boa Vista - sendo um de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão.

Por meio de nota, a PF informou que a investigação apura a “atuação de associação criminosa que facilitava a concessão fraudulenta de benefícios previdenciários em troca de votos para um candidato a deputado estadual em Roraima, nas eleições deste ano”. Esse candidato já teria sido indiciado por outros crimes eleitorais nas eleições de 2014.

Os principais alvos do grupo criminoso eram pessoas idosas. Segundo os investigadores, essas pessoas recebiam laudos falsos de um médico que também participava do esquema.

A PF estima que, caso as fraudes não tivessem sido descobertas, os prejuízos para a Previdência poderiam superar R$ 650 mil. A operação conta com o apoio do Ministério Público Eleitoral e da Força-Tarefa Previdenciária.