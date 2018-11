Polícia flagra computador baixando pornografia infantil ao vistoriar 2 alvos: 'Download passava dos

Investigadores interromperam download de conteúdo de pornografia infantil ao chegar em alvos de MS — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Outro preso foi um técnico de laboratório, de 37 anos, que mora na região do Indubrasil. Com ele foram encontrados computadores, celulares e um pen drive, com suspeita de conter material de pornografia infantil. O outro flagrante ocorreu em Iguatemi, a 451 km da capital sul-mato-grossense.

Todo o material, ainda de acordo com a delegada, será encaminhado para perícia. "O flagrante ocorreu não em razão do mandado. Nós temos a amostragem do material que será apresentado ao juiz, porém a perícia deve fazer uma análise pormenorizada dos fatos", finalizou.

Entenda o caso

A operação Luz da Infância 3, contra a pornografia infantil, está sendo promovida simultaneamente por policiais civis de MS e outros 18 estados, além do Distrito Federal. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos também em Buenos Aires, na Argentina, em uma parceria com a Polícia Brasileira, que indicou alvos naquele país.

Na etapa anterior da operação, em maio deste ano, foram presos pelo menos 6 pessoas em Campo Grande e no interior. Todos por suspeita de armazenar e compartilhar material de pornografia infantil. A pena pode chegar a oito anos, além de multa.