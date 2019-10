Polícia impede roubo a banco Polícia impede roubo a banco e prende quadrilha durante planejamento Seis pessoas estariam envolvidas no crime

A Polícia Militar e a Polícia Civil prenderam, neste domingo (13), uma quadrilha que planejava arrombar caixas eletrônicos em Rio Verde.

Segundo a assessoria da PM, os militares foram acionados para verificar atividade suspeita em frente a um banco na Rua Vitória, na região central.

No local, os policiais encontraram dois rapazes tirando fotos. Primeiro eles disseram que estavam apenas fotografando por brincadeira, mas acabaram confessando o plano quando a polícia apreendeu uma faca envolta em fita isolante. Eles usariam o artefato para travar a porta do banco.

Na delegacia, os suspeitos contaram que havia uma caixa no interior do banco para bloquear o sensor de movimento e que haviam mais pessoas envolvidas no crime.

Foram presos mais dois rapazes de 19 anos e um casal de 22 anos. Um adolescente de 16 anos, também envolvido no esquema, foi apreendido com duas paradinhas de maconha, que também seria de um dos homens de 22 anos.

Os nomes dos criminosos não foram divulgados pela polícia.