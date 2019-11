Investigação Polícia investiga caso de bebê puxado pelos cabelos em creche Conforme a denúncia, a menina de um ano teria sido puxada pelos cabelos durante banho de mangueira com toda a turma

Uma mulher de 30 anos, que pediu para não ter a identidade divulgada, procurou a Polícia Civil para denunciar agressões sofridas pela filha de 1 ano na Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Cristo é Vida, na Vila Popular, em Campo Grande. A responsável pela violência seria uma professora da unidade. O caso está sendo investigado.

À reportagem do Campo Grande News, a mulher contou que na quinta-feira (31), a enteada e a vizinha dela foram buscar a menina no Emei e viram a professora puxando o bebê pelos cabelos durante um banho de mangueira com toda a turma. Ela ligou para a diretora da unidade que negou saber sobre o caso.

Na manhã de sexta-feira, a mãe foi até a Emei acompanhada da enteada e da vizinha e pediu que elas indicassem a professora. Com base nesta informação, ela pediu para conversar novamente com a diretora.

Durante a reunião a professora teria negado as agressões dizendo não ter “sido bem assim” como a enteada da mulher relatou. O caso foi registrado na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Segundo a mãe, a menina não está mais frequentando a creche porque chora ao saber da possibilidade de voltar ao local. Ela assinou uma ata na unidade sobre o caso e aguarda posicionamento da Emei. A diretora e a coordenadora já se desculparam com a mulher.

A reportagem do Campo Grande News entrou em detalhes com a assessoria de imprensa da Prefeitura. Em nota, eles responderam que "a Semed já está apurando a denúncia junto a direção da EMEI para tomar as medidas cabíveis".