Vila Nasser Polícia investiga últimos passos de jovem desovado em esquina da Vila Nasser Vítima estava com sinais de espancamento e boca dilacerada

A Polícia Civil investiga o assassinato de Dener de Oliveira Gomes, 23 anos, encontrado desovado na esquina da rua Cambuí, na vila Nasser, em Campo Grande, na manhã deste domingo (19). Sem fornecer detalhes, a polícia informou que ainda não traçou uma linha de investigação, mas que realiza diligências para obter outras informações acerca do caso.

Foto: Leonardo de França.

“O objetivo é localizar testemunhas e saber os últimos passos da vítima”, informou o delegado Sérgio Luiz, da 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital. O corpo tinha marcas de agressões no rosto, possivelmente causadas por um instrumento contundente.

Ainda neste domingo, a Polícia Civil confirmou que pelas marcas no corpo, Dener tenha sido morto na região e desovado naquela esquina ainda na madrugada. “A morte aconteceu de madrugada e notamos marcas de areia nas costas. Ele não sofreu os golpes naquele local, não estava andando por ali, possivelmente só foi desovado”, afirma a polícia.

A vítima, que tem passagens por furto, tráfico de drogas e violação de domicílio, estava com sinais de espancamento e a boca dilacerada. Familiares desconfiam que o assassinato tenha ligação com uma certa quantia em dinheiro que ele recebeu do quartel, onde serviu por cinco anos.

Ainda, conforme informações de testemunhas, Dener morava na região, em um barraco junto com um irmão.