Espingardas e tornozeleiras Polícia localizada quatro espingardas e uma tornozeleiras escondidas em terreno Objetos estavam sob um telha e nenhum suspeito foi preso

A Polícia Militar apreendeu em Corumbá, a 429 quilômetros de Campo Grande, apreendeu quatro espingardas abandonadas em um terreno baldio na região da Vila Mamona. Os fatos ocorreram na sexta-feira, mas foram divulgados apenas nesta terça-feira (19).

De acordo com nota, a PM foi acionada para averiguar uma moto que supostamente estaria escondida no terreno. No local, os policiais não encontraram o veículo, mas por garantia, decidiram fazer uma vistoria minuciosa nas imediações, a fim de tentar encontrar produtos ilícitos.

Na oportunidade, a equipe acabou encontrado quatro espingardas e uma tornozeleira eletrônica escondidas debaixo de uma telha. As armas são duas de calibre 28, uma de calibre 16 e outra de 36, e foram entregues à Polícia Civil. Nenhum suspeito foi encontrado.