Polícia Polícia mata 1 do PCC e outro vai preso em troca de tiros no Los Angeles Policiais militares encontraram adolescentes que eram aliciados por organização para cometerem furtos no bairro Mata do Jacinto

Caso foi registrado na Depac Piratininga em Campo Grande Foto: Arquivo/Campo Grande News

Lucas Kauã Martins Vinco de Oliveira, 20, conhecido como “diamante”, morreu, baleado pela polícia, durante troca de tiros com os militares no bairro Jardim Los Angeles, região sul de Campo Grande, durante a noite de terça-feira (26). Ele faria parte, segundo a polícia, de organização criminosa que aliciava adolescentes e cometia furtos na região do bairro Mata do Jacinto.

Além dele, que a polícia diz integrar o PCC (Primeiro Comando da Capital), também trocou tiros com os policiais Pedro Silvério da Silvai Junior, 20, que ao ser flagrado em residência no Los Angeles junto com Lucas, tentou fugir pulando os muros, mas foi perseguido e preso.

Capitão da Polícia Militar, Pablo Soares relatou que os policiais encontraram um veículo, gol branco, na região norte da cidade, próximo ao bairro Nova Lima, veículo que seria de “apoio” para cometer os furtos. Na mesma região, a polícia encontrou quatro adolescentes que afirma estarem ligados aos crimes, três de 16 e um de 17 anos.

Os adolescentes indicaram que a polícia fosse até o Jardim Panorama, onde vive Rodrigo, 20, que também seria da organização e este, por sua vez foi quem indicou a casa onde viviam Lucas e Pedro, onde os policiais chegaram, disse o Capitão, por volta das 22h.

Lucas, que estava com revólver calibre 32 segundo o policial, chegou a ser levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Na casa no Jardim Los Angeles a polícia encontrou drogas, o revólver utilizado por Lucas, televisor, máquina de alta pressão, tênis e celulares.

Furtos – Câmera de segurança de residência na Rua Hélio Porelo, na Mata do Jacinto, região norte da Capital, mostraram ação de ladrões, um deles arrombando o portão de elevação para, posteriormente, a dupla invadir a residência.

A ação ocorreu na última quinta-feira(21). As imagens mostram a dupla chegando em um VW Gol, de cor escura. Um deles desce, observa se há alguém na residência e força a abertura do portão. Ele entra acompanhado do motorista do veículo. Segundos depois, os dois saem com objetos nas mãos, entre eles uma televisão.

Segundo os moradores, seis casas foram furtadas nos últimos dias, todas na região norte da cidade. Um morador conta que uma dona de casa quase foi assaltada na Rua Jorge Kalil Duailibi, mas a dupla desistiu de tentar entrar na casa dela porque o cão de guarda avançou sobre os dois.