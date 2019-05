Invasões Polícia Militar acompanha invasões de fazendas em Cassilândia e Inocência Ocupação teve início no fim de semana

Pelo menos 450 integrantes de movimentos sem-terra, do movimento proclamado Associação dos Trabalhadores Rurais Bom Pastor invadiram duas fazendas na região Noroeste de Mato Grosso do Sul. As ocupações ocorrem na Fazenda Tamanduá, em Cassilândia e Barraca, em Inocência. A polícia militar acompanha a ação dos sem-terra.

O Correio do Estado apurou que os sem-terra envolvidos na ocupação tem origem no Estado de Mato Grosso, assim como o movimento que dá origem ao ato hostil aos proprietários. Os donos da propriedade também residem em Cassilândia e em cidades do Mato Grosso.

Por enquanto, ainda não há registro de boletins de ocorrência, nem tampouco de ações na justiça solicitando as reintegrações de posse. Na Fazenda Tamanduá, um dos responsáveis tentava tirar parte do gado da propriedade na manhã desta segunda-feira. As ocupações tiveram início na tarde de sábado.

No início da manhã desta segunda-feira (13), informações atribuíam ao Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) a autoria da invasão. Prontamente, o movimento nacional negou a invasão.