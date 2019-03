Sete Quedas Polícia Militar apreende motocicleta com placa falsa em cidade do MS Os militares constataram que o número do motor do veículo abordado pertencia à uma moto registrada na cidade de Osasco, São Paulo

Por: Luis Abraham 25/03/2019 às 16:07

A equipe de rádio patrulha da Polícia Militar abordou, manhã desta segunda-feira (25) em Sete Quedas, um jovem de 21 anos conduzindo uma motocicleta Honda com placas de Guaíra, Paraná. De acordo com informações da assessoria de comunicação da PM, durante vistoria e checagem aos sistemas de informação, a equipe constatou que o número do motor do veículo abordado pertencia à outra moto, registrada com outra placa na cidade de Osasco, São Paulo. Diante dos elementos que caracterizam o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, os militares detiveram o condutor, e o encaminharam juntamente com o veículo ao órgão com atribuição legal para as providências.