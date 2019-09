Contrabando Polícia Militar apreende veículo e cigarros contrabandeados em MS

Dois homens não identificados, foram flagrados na noite de ontem (12), com 270 pacotes de cigarros contrabandeados em Jardim, município a 226 quilômetros de Campo Grande.

O caso aconteceu após ronda ostensiva da PM na região do distrito de Boqueirão. Ao abordar um veículo VW Gol, de cor branca, que seguia no sentido Bela Vista, os policiais fizeram buscas no interior do carro e encontraram o produto.

Na checagem dos documentos do condutor de 41 anos e de um passageiro de 28, foram constatados que os dois tem várias passagens policiais por contrabando.

A mercadoria e o veículo serão encaminhados à Receita Federal e os autores foram liberados.