Contrabando Policia Militar de Sidrolândia apreende veículo com contrabando de cigarros O veiculo ao avistar a viatura o veiculo agiu de maneira suspeita

Nesta manhã de segunda-feira (05), por volta das 10h30, à guarnição da Policia Militar aprendeu um veiculo com contrabando.

Durante ronda nas proximidades da rotatória que liga as BR-060 e MS-162, próximo ao auto Posto Martinelli, foi visualizado um veículo Ford Focus com placas HSE-1650 em atitude suspeita.

O veiculo ao perceber a viatura parou rapidamente o veiculo no acostamento, chamando a atenção da equipe policial que resolveu realizar abordagem ao veiculo. O condutor do veiculo ao ser abordado de imediato avisou aos policiais que estava carregado de cigarros de origem estrangeira.

Em busca pessoal ao condutor e após busca no interior do veiculo foi constatado a veracidade dos fatos, onde segundo relato do autor havia aproximadamente 16 caixas de cigarros de origem estrangeira marca Fox.

O autor relatou que estava levando a mercadoria para Campo Grande onde é comerciante. Diante dos fatos o homem juntamente com o veiculo e carga, foram encaminhados para o pátio da Policia Militar onde posteriormente a mercadoria será entregue na receita federal de Campo Grande para providências cabíveis.