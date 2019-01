Operação Policia Militar divulga balanço da operação 'Boas Festa' em Dourados 30 foragidos da justiça foram capturados e mais de 50 pessoas presas durante a operação

O comando do 3º Batalhão de Policia Militar de Dourados, através de sua Assessoria de Comunicação Social, divulgou nessa segunda-feira(7) os resultados operacionais obtidos durante a operação "Boas Festas", desencadeada na cidade de Dourados no período de 03 de dezembro de 2018 a 02 de janeiro de 2019.

Durante a operação foram realizadas mais de 2.106 abordagens a pessoas e 854 abordagens a veículos, resultado de ações ordinárias e extraordinárias promovidas pelo comando da instituição através da Rádio Patrulha, GETAM, Força Tática, Pelotão de Transito, Canil e o reforço operacional extraordinário com integrantes da administração do 3º BPM. Nesse período foram utilizados cerca de 80 policiais militares nas funções de policiamento ostensivo, preventivo e repressivo na cidade de Dourados.

Como fruto das ações de prevenção e repressão foram presas 58 pessoas, sendo 30 delas em flagrante pelo cometimento de crimes como tráfico, receptação, furto e violência doméstica.

Foram capturados 30 foragidos da justiça durante a operação, sendo alguns na pratica de crimes.

Ações contra o tráfico também foram executadas com o fechamento de 12 pontos de venda e distribuição de drogas (bocas de fumo) e a apreensão de mais de meia tonelada de maconha, 1 grama de cocaína, 21 gramas de pasta base e 52 gramas de crack.

O 3º BPM, que é responsável pelo policiamento da região leste da cidade de Dourados, operacionalizou escalas com efetivo extra para executar operações nos bairros e principalmente na região comercial no período que antecedeu o Natal, devido ao grande fluxo de pessoas e veículos e também devido ao grande fluxo financeiro no período de pagamento do 13º salário.

Os objetivos e metas da operação foram alcançados, no que tange a proporcionar a comunidade Douradense uma segurança pública de qualidade e no aumento da sensação de segurança durante os festejos de Natal e Ano Novo em Dourados.

O comandante do 3º BPM, Tenente Coronel Carlos da Silva, creditou ao efetivo do 3º BPM o sucesso da operação "Boas Festas", bem como o esforço continuo da Sejusp e do Governo do Estado em melhorar a qualidade da Segurança Pública prestada no MS, em especial ao cidadão douradense.