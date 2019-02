Nova Andradina Polícia Militar evita que droga entre no presídio em Nova Andradina

Policial militar responsável pela segurança externa do estabelecimento prisional masculino de Nova Andradina, interceptou na manhã de quarta (27), vários tabletes de maconha que tinha como destino os custodiados do regime fechado.

A droga foi arremessada de uma rua lateral ao presídio, na tentativa de encontrar o pátio da penitenciária, que fica entre o muro de contenção e as celas, porem não alcançou seu destino, caindo no local da base da polícia militar. As equipes de rádio patrulha imediatamente foram acionadas para efetuar buscas por suspeitos nas imediações do local.

O tablete após pesado totalizou 852 gramas e foi entregue na delegacia de polícia. No sábado (23) houve também a tentativa de introduzir drogas no presídio, utilizando-se do mesmo "modus operandi", sendo frustrada também pela sentinela da polícia militar.

Denúncias podem ser realizadas via telefones 190, 181, 3449 1700, via whatsapp pelo número 9 9987 9392 e ainda pela internet no canal de denúncias do 8º Batalhão, através do endereço 8bpm@pm.ms.gov.br