Tráfico de drogas Polícia Militar prende mulher por tráfico de drogas em Campo Grande Ela foi encontrada no Jardim Inápolis

Uma equipe da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM) estava realizando policiamento ostensivo e preventivo no Bairro Jardim Inápolis, em Campo Grande, na tarde de terça-feira (6), quando observou uma mulher em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta de cor preta. Desta forma, os militares sinalizaram com a sirene da viatura com o intuito de abordar a condutora da motocicleta.

Após vários sinais de alerta, a condutora da motocicleta estacionou o veículo na Rua Indaiatuba e, durante a abordagem, os Policiais Militares localizaram em sua bolsa um tablete de 412g (quatrocentos e doze gramas) de maconha.

Diante da situação, a abordada foi questionada acerca do entorpecente e informou aos policiais que teria comprado a droga na rua por R$ 250,00 e iria fracioná-la para revenda no bairro Noroeste.

Os Policiais Militares deram voz de prisão à mulher pelo crime de tráfico de drogas e encaminharam a ocorrência policial à delegacia para os demais procedimentos legais.

A 5ª Companhia Independente de Polícia Militar atua na Região Urbana do Imbirussu de Campo Grande, e apenas no mês de julho de 2019 apreendeu 173,36 kg (cento e setenta e seis quilos e trezentas e sessenta gramas) de maconha.