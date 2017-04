Interior Polícia Militar realiza Operação Integração em Aparecida do Taboado

Com objetivo de aumentar a segurança da população e reduzir os índices de criminalidade, o 13º Batalhão de Polícia Militar realizou nessa quinta-feira (6), uma operação integrada com outras forças de segurança, na cidade de Aparecida do Taboado. A ação que durou 24 horas, foi marcada pela intensificação de abordagens a veículos e a pessoas em atitude suspeita, por meio blitzes e barreiras nas vias de acesso à cidade, além das estradas vicinais.

Ao todo foram abordados 109 veículos e 218 pessoas, que resultou na confecção de 43 notificações de trânsito, sete documentos de veículos recolhidos e cinco removidos para o pátio da Ciretran. Também foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, uma arma de fogo calibre 38 apreendida, oito pessoas conduzidas para a delegacia, além da apreensão de diversas porções de entorpecentes, entre elas, substâncias análogas à maconha e cocaína.

A ação contou com a participação da Polícia Militar de São Paulo, Polícia Civil de Aparecida, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, e também dos seguintes batalhões especializados Polícia Militar Ambiental (15º Batalhão), Polícia Rodoviária Estadual (14º Batalhão) e 19º Batalhão (Choque), através do Canil, e da Prefeitura Municipal.

“A integração de diversas frentes de segurança pública foi fundamental para o sucesso da operação, pois ações como estas proporcionam uma melhor sensação de segurança, primando pela paz e tranquilidade social. Os cidadãos tem tido muita importância na resolução de vários crimes por meio de denúncias”, destacou o coronel Adão Rosa dos Santos, comandante do Comando de Poliamento de Área 2.

O 13ºBPM pede para que os cidadãos continuem colaborando com o trabalho da Polícia Militar, denunciando criminosos através do sistema de informações 190. Juntos em defesa de uma comunidade mais segura! 13º BPM, compromisso com a sociedade, com a segurança, com você!