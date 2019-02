“Operação Saturação” Polícia Militar realizam abordagens e vistorias em continuidade da “Operação Saturação” Ação visa, entre outros objetivos, coibir o tráfico de drogas, cumprir mandados de prisão e vistoriar estabelecimentos comerciais para identificar a presença de menores

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul deflagrou, na noite de ontem (27), a “Operação Saturação” na capital o efetivo contou com o apoio da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar onde abordaram diversas pessoas e veículos em atitudes suspeitas, vistoriados estabelecimentos comerciais. Foi intensificado o policiamento nas regiões do Prosa, Segredo, Anhanduizinho, Imbirussu e Bandeira.

A operação tem como objetivo coibir o crime de tráfico de drogas, cumprir mandados de prisão, vistoriar estabelecimentos comerciais para identificar a presença de menores e vendas de bebidas alcoólicas aos mesmos, verificar condições sanitárias e estruturais desses locais.

Foram notificados, pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar, 8 estabelecimentos comerciais por irregularidades estruturais e ausência de documentação exigível em legislação vigente, houve o cumprimento de 1 Mandado de Prisão, fiscalização e checagem de 35 veículos, abordagem a 230 pessoas em atitudes suspeitas, 1 Termo Circunstanciado de Ocorrência por crime de Desobediência, 1 Auto de Prisão em Flagrante por venda de bebida alcoólica para adolescente.

O Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta salientou que a continuidade da “Operação Saturação tem por objetivo o policiamento ostensivo visando coibir e prevenir crimes de furtos, roubos, tráfico de drogas, exploração sexual infantil e entre outros. Também Ressalto a importância do apoio entre as instituições Polícia Cívil e Corpo de Bombeiros Militar a fim de proporcionar a sensação de segurança e tranquilidade à sociedade campo-grandense.”