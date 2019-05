Moreninhas Polícia Militar recupera caminhão roubado nas Moreninhas O veículo estava em um posto de gasolina e o proprietário era feito refém por bandidos armados

Uma equipe da Força Tática do 10º Batalhão de Polícia Militar recuperou um caminhão Mercedes Benz, que havia sido roubado na noite de ontem (21), na cidade de Barueri-SP. De acordo com a Polícia Militar, os familiares da vítima que moram em Foz do Iguaçu entraram em contato com os policiais, dizendo que o mesmo realizaria um frete para Corumbá.

O veículo foi rastreado e encontrado por volta das 23h45, no pátio de um posto de combustível no bairro Moreninha II, em Campo Grande. No local, os policiais conversaram como indivíduo que estava com o caminhão, que alegou ter sido contratado para buscar o veículo em Itapevi para levar até Corumbá.

Diante disso, o motorista fez uma chamada de vídeo para o motorista, que demonstrou por meio de sinais que estava em cárcere privado. O condutor foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga e confessou que se tratava de um assalto.

A vítima foi liberada pelos bandidos e o motorista que mentiu para a polícia, foi preso em flagrante.