Trânsito Polícia Militar Rodoviária inicia Operação Tiradentes



O 14º Batalhão de Policia Militar Rodoviária começou, nesta quinta-feira (20), desde às 8h, a operação “Tiradentes 2017”, para reforçar a fiscalização das rodovias estaduais durante o período de feriado. A operação acontece até as 8h de segunda-feira, 24 de abril.



As fiscalizações serão intensificadas nas dez Bases Operacionais, além da Sede do Batalhão de Policia Militar Rodoviária, de forma a prevenir a ocorrência de acidentes de trânsito, garantir uma viagem tranquila e segura aos usuários da via, bem como a fiscalização e repressão às violações às leis de trânsito como o excesso de velocidade e embriaguez ao volante, com o auxílio de equipamentos como radar móvel e etilômetro. O policiamento também estará voltado ao combate aos ilícitos, como o contrabando e o descaminho, tráfico de drogas, roubo e furto de veículos, entre outros.



Todo o efetivo do 14° Batalhão de Policia Militar rodoviária será empregado no policiamento nas regiões que tem um aumento considerável no volume de tráfego de veículos durante o feriado de Tiradentes. A Polícia Militar Rodoviária está à disposição da população, 24 horas. Para orientações ou atendimento de acidente, entrar em contato através do telefone 198.



Dicas de Segurança

Antes de seguir viagem faça revisão no seu veículo;

Verifique se seus documentos pessoais e do veículo estão regularizados;

Use o cinto de segurança e respeite a sinalização;

Prefira viajar durante o dia e mantenha os faróis ligados;

Respeite o limite de velocidade e não dirija sob o efeito de álcool ou de substância entorpecente.