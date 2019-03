Na manhã desta sexta-feira (08), a Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais de 200 quilos de maconha na rodovia MS 276, em Ivinhema.

O flagrante ocorreu por volta das 07h25min desta manhã, quando as equipes da Base Operacional Rodoviária (BOpRv) de Amandina e do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) realizavam fiscalização de trânsito e policiamento ostensivo preventivo na MS 276, defronte a BOpRv, e abordaram um veículo Honda Civic, com placas do estado do Piauí, que transitava no sentido das cidades de Ivinhema e Nova Andradina, conduzido por um morador do município de Guararapes (SP), de 20 anos de idade.

Em vistoria no veículo, foram localizados no porta-malas 238 tabletes de substância análoga a maconha que, após pesagem, totalizaram 225,5 quilos (duzentos e vinte e cinco quilogramas e quinhentos gramas) do entorpecente.

O autor informou aos policiais que foi contratado por um desconhecido para fazer o transporte da droga de Ivinhema para a cidade de Presidente Venceslau (SP) e receberia a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais) pelo serviço, assim que chegasse ao destino.

O autor recebeu voz de prisão e o flagrante foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema, para devidas providências.