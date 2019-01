Operação Ano Novo Polícia Militar Rodoviária vistoria mais de três mil veículos durante Operação Ano Novo

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) realizou entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro, a Operação Ano Novo, que teve como principal objetivo intensificar a fiscalização de trânsito nas rodovias estaduais e ampliar a presença policial militar em pontos e horários sensíveis nos quase 15 mil quilômetros de rodovias de Mato Grosso do Sul.

Nestes cinco dias de operação foram vistoriados 3.793 veículos, que resultaram na emissão de 148 autos de infração, seis pessoas encaminhadas para Delegacia de Polícia Civil, cinco acidentes atendidos que totalizaram 14 vítimas, sendo 10 leves, duas graves e duas fatais (1 na MS-395, em Brasilândia, e 1 na MS-306, em Costa Rica).

Também foram apreendidos 1.500 pacotes de cigarros de origem estrangeira transportados em desacordo com a legislação (contrabando); 537,9 quilos de maconha e 2,7 quilos de haxixe.

Ao todo foram empregados 180 policiais militares distribuídos em 12 Bases Operacionais Rodoviárias fixas distribuídas pelos municípios de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Bonito, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, além de 12 equipes volantes que foram distribuídas estrategicamente nos locais e horários mais vulneráveis de nossas rodovias estaduais.

De acordo com o comandante do Batalhão, tenente-coronel Wagner Ferreira da Silva, o período de maior movimento ocorreu na manhã do sábado e na tarde de terça-feira, com cerca de 50% de aumento no fluxo de veículos nas rodovias. Comparando-se com os dados da operação feita em 4 dias do ano passado, observa-se que houve um aumento do número de cigarros apreendidos e também de drogas, de mais de meia tonelada. Já em relação aos acidentes não houve aumento, quanto as vítimas passaram de seis para 14”, pontuou.

O disque denúncia e atendimento da Polícia Militar Rodoviária pelo telefone 198.