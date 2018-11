Jarvis Pavão Polícia ocupa fazenda usada para guardar cocaína de Jarvis Pavão

A polícia paraguaia ocupou no final de semana a fazenda que seria do narcotraficante Jarvis Pavão. A propriedade ‘Quatro Irmãos’ está localizada a 12 Km Yby Yaú, que fica a 100 quilômetros da fronteira com o Brasil. A determinação de ocupação foi dada pelo presidente do Paraguai.

De acordo com o Midiamax, a fazenda já teria sido usada em 2007 para guardar 117 quilos de cocaína do narcotraficante, que foi condenado em 2017 depois da deflagração da Operação Coroa, visando desarticular grupo criminoso responsável pela distribuição de drogas no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul.

Pavão foi condenado a 13 anos e 6 meses de reclusão.

Durante a ocupação da fazenda, os militares perceberam que o local ainda estava sendo usado por capangas de Pavão, que fugiram antes da entrada das tropas da FTC (Força Tarefa Conjunta), segundo o site ABC Color.

A fazenda já havia sido confiscada pelo estado paraguaio depois da extradição da Jarvis Pavão do país, sendo levado para o presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte.