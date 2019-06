Porte ilegal Polícia prende 4 paulistas por porte ilegal de arma de fogo

Um grupo de paulistas foi flagrado pela Polícia Militar Rodoviária (PMR) com 2 revólveres e 50 munições na MS 276 em Ivinhema, nessa terça-feira (18), e preso por porte ilegal de arma de fogo.

Durante policiamento ostensivo preventivo rodoviário na Rodovia estadual MS 276, em torno das 20h30min de ontem, a equipe da PMR abordou um veículo Chevrolet Celta de cor cinza, placas de Batayporã (MS), ocupado por quatro indivíduos, o condutor, 37 anos, e mais três passageiros de 32, 36 e 20 anos.

O condutor ficou muito nervoso na abordagem e em busca minuciosa no interior do veículo, a equipe policial localizou em baixo do banco traseiro um carregador de pistola calibre .380 desmuniciado, 01 (um) revólver calibre .38 na parte interna do painel, 01 (um) revólver calibre .38 entre os bancos dianteiro, ambos de marca Alfa Proj. Brind e 50 (cinquenta) munições calibre .38 dentro do filtro de ar do motor.

Os autores relataram aos militares que as adquiriram em Ponta Porã por R$2.800,00 cada arma e R$100,00 as munições e levariam para Santo André (SP), onde residem. O flagrante foi entregue na Delegacia de Polícia de Ivinhema, para as medidas que o caso requer.