Armamento Polícia prende 5º assaltante e apreende armamento de guerra que derruba até avião Grupo esteve envolvido com tentativa de roubo a carro-forte na segunda-feira

A Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública) informou há pouco que o quinto assaltante envolvido na tentativa de roubo a carro-forte na segunda-feira (02), na rota da fronteira com o Paraguai, foi preso na região de Coronel Sapucaia, a 380 quilômetros de Campo Grande. Outros quatro morrem em confronto.

Além disso, a força-tarefa também apreendeu armas de guerra, como fuzis de grosso calibre e até mesmo uma .50 e uma metralhadora AK-47. Antes, as equipes haviam apreendido munições de fuzil, e quatro armas, sendo quatro espingardas e uma pistola. Não foram divulgados detalhes da prisão.

Conforme já noticiado, quatro bandidos morreram no confronto em uma chácara, entre eles José Francisco Lumes, o Zé de Lessa, bandido mais procurado da Bahia e líder e fundador da facção BDM (Bonde do Maluco). Também foi preso um funcionário da Prefeitura de Coronel Sapucaia.

Ele trabalha como motorista e teria dado abrigo aos membros da quadrilha em sua chácara. Até o momento não há informação se ele participou de outra forma da tentativa de assalto e o fato é apurado.

Durante a ação os policiais encontraram no matagal várias munições de fuzil, calibres 5,56 e 7,62 mm, que foram apreendidas. Na chácara ainda foi encontrado um documento, pertencente ao proprietário do C4 roubado pela quadrilha na fuga na segunda-feira. O carro, no entanto, também ainda não foi encontrado.

Atuam na ação equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), Garras (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e CGPA (Coordenadoria Geral de Patrulhamento Aéreo), com helicóptero da polícia.