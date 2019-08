Armas e drogas Polícia prende cinco e apreende armas e drogas em ação

A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal e Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), deflagraram ontem (19), em Corumbá, a operação Kratos, que resultou nas prisões de cinco suspeitos e nas apreensões de R$ 27 mil em dinheiro, duas armas, munições, 10 quilos de maconha e 50 cápsulas de cocaína.

A ação foi deflagrada em Corumbá e Ladário, após um integrante da segurança pública, que mora no município, ser ameaçado por integrantes de uma facção criminosa que atua em todo o país.

Durante a operação Kratos, os policiais encontraram no loteamento Pantanal, em posse de homem de 42 anos, R$ 27,6 mil em dinheiro. Com ele os policiais apreenderam duas armas de fogo e nove munições.

No Morro do Formiga, na Popular Velha, policiais militares da Força Tática apreenderam 10,3 quilos de maconha, que estavam em uma casa que serviria de depósito para veículos furtados e roubados na região de Corumbá. O imóvel estava vazio e o proprietário fugiu quando os policiais chegavam na casa dele no Centro de Corumbá, onde foram apreendidas quatro munições calibre 12.

Uma mulher identificada de 24 anos, que engoliu 50 cápsulas de cocaína e estava em um ônibus que iria para Campo Grande, foi presa pelos policiais. Conforme relatado pela acusada, na Capital ela embarcaria para Roma, na Itália, destino final da droga.

Kratos

Na série de jogos "God of War", Kratos é um lutador espartano pensado pelo criador David Jaffe, baseado na ideia de um deus grego ou herói espartano que acaba tendo sua família morta pelas mãos de Ares.

Kratos resolve matar o Deus e acaba se tornando o novo Deus da Guerra, no Monte Olimpo.

Mas na mitologia grega, Kratos é um deus da força e do poder, irmão de da deusa grega da vitória, Nike, da força, Bia, e de Zelus, o da rivalidade. Todos eles foram os primeiros a ficar ao lado de Zeus para defender o Monte Olimpo do deus monstro Typhon.