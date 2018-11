Exército Polícia prende dois suspeitos de matar médico do Exército Uma festa foi realizada na véspera da data em que o corpo da vítima foi localizado

A Polícia Civil de Goiás prendeu, na tarde dessa quarta-feira (31/10), dois homens suspeitos de matar o tenente do Exército Gabriel Costa Lima. O crime ocorreu no feriado de 12 de outubro, na Chapada dos Veadeiros.

A vítima era médico residente em ortopedia e traumatologia no Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro, e foi executado a tiros. Os disparos atingiram a bochecha, a nuca, as costelas e as costas do oficial, que viajou com o objetivo de conhecer as cachoeiras da região turística de Alto Paraíso (GO).

Detalhes da prisão não foram repassados pela polícia goiana, tendo em vista que o caso segue de forma sigilosa, além do fato de as diligências ainda estarem em andamento.

Gabriel foi encontrado no dia 13 de outubro, com marcas de pelo menos quatro tiros, em uma estrada vicinal próximo à Cachoeira dos Cristais. De acordo com os investigadores da delegacia de Formosa, responsável pela ocorrência, uma festa foi realizada na véspera da data em que o corpo da vítima foi localizado, na fazenda onde a queda d’água está situada.