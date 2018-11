Dinheiro falso Polícia prende dupla que espalhou dinheiro falso em Terenos, MS: 'Já tinham encomendado mais R$ 30 m Suspeitos confessaram o crime nesta sexta-feira (23). Eles vão responder por uso de moeda falsa, associação criminosa e estelionato.

A polícia prendeu uma dupla que estava espalhando dinheiro falso no comércio de Terenos, a 23 km de Campo Grande. Ao G1 o delegado André Luiz Mendonça, responsável pelas investigações, disse nesta sexta-feira (23) que os homens, de 25 e 27 anos, confessaram o crime e ainda ressaltaram que já tinham encomendando mais R$ 30 mil em notas fictícias.

"No dia anterior o pessoal do GOI [Grupo de Operações e Investigações] realizou um flagrante em Campo Grande, em que uma pessoa adquiriu um carro com dinheiro falso. Questionado, ele disse que comprou as notas com uma pessoa em Terenos. Nós continuamos as buscas e o suspeito foi preso com um mandado de prisão em aberto. Ele disse que tinha outro comparsa e nós consegumos prendê-lo também", comentou ao G1 o delegado.

Assim que chegaram no trabalho do primeiro suspeito, ele foi flagrado com R$ 550 escondidos no bolso da calça. Já na casa dele, a investigação apreendeu mais R$ 2 mil. Com o outro homem, foi encontrado mais R$ 1,9 mil. Todas as notas falsas foram encaminhadas para a delegacia do município.

"Nós vamos ouvir eles em depoimento e também analisar agora conversas de celular e documentos dos suspeitos, para saber exatamente a origem deste dinheiro falso. No final da manhã, os policiais trouxeram a arma em poder do suspeito de 27 anos, já que ele estava ameaçando pessoas por conta de dívidas", comentou Mendonça.

Os envolvidos devem responder por uso de moeda falsa, associação criminosa e estelionato. Um deles ainda terá o agravante do posse ilegal de arma de fogo.