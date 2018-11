DOURADOS Polícia prende dupla que roubou R$ 37 mil de empresa Assalto foi no fim da tarde de ontem, em Dourados

Dois homens que foram presos no final da tarde de ontem, depois de assaltarem uma empresa de engenharia e levaram a importância de R$ 37.645, na Chácara Trevo, região do 4º Plano, em Dourados.

De acordo com o site Dourados News, Eduardo das Neves Medeiros Santana, 23 anos, vulgo Perturbado, morador no Canaã I e Heliatan Taumaturgo Campo Guido, 27 anos, vulgo Mineiro, morador na vila Cachoeirinha, invadiram a empresa com um revólver calibre 38 e fugiram levando R$ 8.240 em dinheiro e R$ 29.405 em cheques.

Após a fuga dos ladrões, uma ação conjunta envolvendo Policiais do Serviço de Investigações Gerais (Sig), da Polícia Civil, da Agência Local de Inteligência Ali), da Força Tática e da Rádio Patrulha, do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados, conseguiu prender os assaltantes.

Eles estavam em um residencial localizado nas proximidades da empresa assaltada, onde moram um jovem de 22 anos e um adolescente de 17, que estavam dando guarida aos criminosos. No local os policiais encontraram ainda o revólver calibre 38 e todo o dinheiro levado da empresa.

Os quatro envolvidos foram levados para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, onde Eduardo das Neves e Heliatan foram autuados em flagrante pelo assalto e os outros dois presos estão sendo investigados afim de determinar o envolvimento deles ou não no assalto.