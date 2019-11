Roubo de ouro Polícia prende mais um envolvido em roubo de ouro em Guarulhos Produto furtado tinha como destino Nova York e Toronto

A Polícia Civil prendeu, na madrugada de hoje (22), mais um envolvido no roubo de mais de 700 quilos de ouro no Aeroporto de Guarulhos ocorrido no final de julho. Outras quatro pessoas já tinham sido detidas.

O preso tem passagens pela polícia por roubo a carro forte. Ele morava na região do Morumbi, na zona sul da capital e, atualmente, estava construindo uma chácara de alto padrão na cidade de Atibaia.

De acordo com a polícia, ao menos dez pessoas teriam participado do crime. Segundo as investigações, o grupo teria chegado ao aeroporto em dois carros disfarçados de viaturas da Polícia Federal. Fortemente armados, renderam os funcionários que faziam a manipulação da carga e os obrigaram a transferir o ouro para uma das caminhonetes. A entrada dos ladrões foi facilitada pelo supervisor de logística, que afirma ter sido rendido na noite anterior.

O metal, dividido em 31 malotes, tinha como destino Nova York, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá.