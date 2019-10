Quadrilha Polícia prende quadrilha que planejava roubo a banco Entre os envolvidos estava um foragido com mandado de prisão por roubo em Goiás

As Polícias Civil e Militar prenderam, na noite desta quarta-feira (31), seis pessoas por associação criminosa. De acordo com informações do pelo JP News, o bando planejava assaltar uma agência bancária em Paranaíba. Com eles, foram apreendidas diversas ferramentas para arrombamento de cofre, 8,5kg de maconha e uma arma de fogo calibre 38.

Uma investigação em curso na Polícia Civil e algumas abordagens da Polícia Militar chegaram até os criminosos. A quadrilha é composta por pessoas de outras cidades e moradores de Paranaíba, que davam suporte às atividades.

Eles são responsáveis por alguns roubos ocorridos recentemente na cidade e planejavam outros crimes. Entre os envolvidos estavam um foragido com mandado de prisão por roubo em Itajá, Goiás e duas pessoas presas por tráfico de drogas. A investigação continua.