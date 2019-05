Assalto Polícia prende quatro por assalto a loja de produtos de limpeza Roubo ocorreu no final da tarde desta segunda-feira quando donos se preparavam para ir embora

Os policiais militares da Força Tática de Três Lagoas prenderam dois homens e uma mulher suspeitos de terem assaltado uma loja de produtos de limpeza, nesta segunda-feira (29), na Avenida Capitão Olyntho Mancini. No assalto, os homens invadiram o estabelecimento e roubaram R$ 1 mil e a mulher aguardou pela dupla dentro de um carro.

Um quarto envolvido acabou se entregando na manhã desta terça-feira (30) na 1ª Delegacia de Polícia Civil. De acordo com a PM, o veículo utilizado pelos bandidos foi visto nas filmagens e, inclusive, foi usado também em outros três assaltos praticados pelo quarteto recentemente na cidade. O revólver calibre .32 utilizado para render e ameaçar as vítimas durante estes assaltos também foi apreendido.

O caso

Dois bandidos armados e encapuzados invadiram uma loja de produtos para limpeza, nesta segunda-feira e roubaram todo o dinheiro do caixa. O assalto ocorreu no final da tarde, quando donos e empregados do estabelecimento se preparavam para ir embora. O dono do local não reagiu ao assalto e entregou R$ 1mil.

Uma pessoa que aparece em imagens de uma câmera de segurança tenta agarrar um ladrão, mas desiste ao ter uma arma apontada em sua direção. Não houve disparos. Os ladrões chegam e saem a pé da empresa. Uma mulher aguardava pela dupla do lado de fora em um carro, próximo ao estabelecimento.