Polícia Polícia prende traficante com 77 kg de droga e recupera carro penhorado O flagrante aconteceu por volta das 20h de ontem (19), na Rua Caraíba, no Jardim Canguru, na saída para São Paulo

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Vila Piratininga Foto: Henrique Kawaminami

Lucas Maurício Alves dos Reis, 23 anos, e Olicio Leite Mendona da Silva Filho, 43 anos, Conhecido como Vamp, foram presos com 77,8 quilos de maconha, numa casa na Rua Caraíba, no Jardim Canguru, na saída para São Paulo, em Campo Grande. O flagrante aconteceu por volta das 20h de ontem (19). Durante a prisão dos suspeitos, a polícia encontrou numa das residências carro penhorado por um traficante.

Conforme boletim de ocorrência, equipe do Batalhão de Choque foi até o endereço após receber denúncia anônima informando que no local havia um carregamento de droga. No local, os policiais foram recebidos por Olicio que autorizou a entrada da polícia em sua casa. Durante buscas, foi encontrada uma porção de maconha.

Lucas também estava no local e ficou muito nervoso com a chegada da equipe policial, levantando suspeita. Os policiais, então, foram até a casa dele, localizada na mesma rua. Lá, localizaram quatro caixas de papelão com 96 tabletes, totalizando 77,8 quilos de maconha, além de doze porções de cocaína e três balanças de precisão.

Os policiais encontram ainda um veículo Honda Civic cinza que havia sido penhorado em troca do restante do carregamento de drogas. Indagado, Lucas disse que não era dono do entorpecente, apenas permitiu Olicio guardar a droga e o carro na residência dele. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.