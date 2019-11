Interior Polícia procura rapaz que matou atropelado ex-sogro próximo de bar Autor engatou marcha ré e ainda passou com carro por cima da vítima

A polícia de Aparecida do Taboado, a 457 quilômetros de Campo Grande, ainda procura por Westerly Martins de 23 anos que matou atropelado na última terça-feira (19), próximo a um bar o seu ex-sogro, Marciano de Queiroz Alves de 40 ano.

Westerley não aceitava o fim do relacionamento com a filha de Marciano e passou a fazer ameaças a família, sendo que na última terça (19) por volta das 17 horas atropelou e matou a vítima, quando a viu nas proximidades de um bar na região central da cidade. Após atropelar o homem, ele ainda deu marcha ré e passou com o carro por cima da vítima.

Em seguida ao crime o autor fugiu e ainda é procurado pela polícia da cidade, segundo o site JP News. Marciano ainda chegou a ser socorrido, mas morreu duas horas depois no hospital. O delegado Lúcio Fátima disse que já estão fazendo pedido de prisão preventiva do autor.