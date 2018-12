Suspeito Polícia procura suspeito que matou homem com facada no abdômen Vítima conseguiu dizer apenas o apelido do criminoso, antes de morrer

Por: Adriano Fernandes 21/12/2018 às 15:52

Adriel Augusto da Silva, de 37 anos, foi morto com uma facada no abdômen, na região Central de Miranda, cidade a 201 quilômetros de Campo Grande. Um suspeito do crime, de 47 anos, foi identificado, mas está foragido da polícia. Não há detalhes sobre as circunstâncias da morte. A vítima foi encontrada muito debilitada, por volta das 17h de ontem (20) e conseguiu dizer apenas o apelido do suspeito que o agrediu. Ele morreu antes mesmo de chegar ao pronto socorro de Aquidauana, para onde seria encaminhado, conforme o site O Pantaneiro. De acordo com a Polícia Militar, Adriel acumulava diversas passagens pela polícia.