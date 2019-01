Maconha Polícia queima plantação de 1,5 mil metros quadrados de maconha Droga foi descoberta em meio a uma reserva

Operação Fronteira em Alerta, ação conjunta entre polícias brasileiras e paraguaias realizada na manhã desta quinta-feira (24), na linha fronteiriça na cidade de Ponta Porã, localizou e queimou uma plantação de 1,5 mil metros quadrados de maconha. As ações começaram na semana passada e, desde então, esta é a maior descoberta de droga na localidade.

A plantação foi encontrada no lado paraguaio, com isso, foi acionada a Polícia Nacional daquele país que, juntamente com agentes brasileiros fizeram a derrubada e queimada da área.

Ainda segundo os policiais, os criminosos fazem essas plantações no meio de grandes áreas vegetais, com intuito de tentar burlar a fiscalização. A plantação, em uma área de difícil acesso, só foi localizada com uso de helicóptero.

No local, foram encontradas barracas e instrumentos utilizados pelos suspeitos para "cuidar da plantação". Tudo foi queimado. Ninguém foi preso.

Também estão participando da ação as Polícias Militar e Civil de Ponta Porã e a Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Grupo de Patrulhamento Aéreo da Polícia Militar (GPA). A operação não tem prazo para término.