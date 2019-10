Assassinato Polícia reconstitui assassinato de jovem espancado com pedaço de concreto Crime teria sido motivado por ciúmes

A Polícia Civil de Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande, reconstituiu o assassinato de Adriano Inácio da Silva, 39 anos, espancado com blocos de concreto no último dia 12 de outubro. Um casal é o principal suspeito de cometer o crime.

A reconstituição aconteceu nesta quarta-feira (23) e contou com a presença dos dois acusados pelo crime. Conforme o site JP News, o homem de 21 anos teria espancado a vítima com golpes de concreto e a namorada, de 28, teria deferido a facada na vítima.

De acordo com as informações da polícia, o crime teria sido motivado por ciúmes. Os objetos usados para cometer o crime foram apreendidos ainda com sangue da vítima.