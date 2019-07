Operações de Fronteira Polícia recupera carro furtado carregado com fardos de maconha

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde de ontem, um veículo VW Saveiro de cor prata e placas falsas de Campo Grande carregado com vários fardos de maconha, com peso total de 245 quilos, além de 5,5 quilos de skunk.

A apreensão ocorreu durante um bloqueio policial para fiscalização na região de Maracaju. Condutor e passageiro divergiram nas informações sobre a cidade para onde iriam.

Os policiais realizaram uma busca no veículo e localizaram a droga em compartimentos ocultos e em dois tambores de óleo combustível.

Após a localização do entorpecente, ambos disseram que vieram de Cuiabá (MT) até Ponta Porã, onde pegaram o veículo, já carregado, e foram contratados para entregá-lo em Campo Grande. Disseram que recebiam informações, por telefone, de um homem desconhecido que estava em Cuiabá.

Ao checar os agregados do veículo (numeração de chassi e motor), os policiais localizaram um registro de Roubo/Furto e que as placas originais eram de Cuiabá (MT).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde os homens foram ouvidos e autuados, em flagrante, pelo crime de Tráfico de Drogas.