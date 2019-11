Veículo Polícia recupera em Corumbá carro de vítima de sequestro em Campo Grande

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou neste domingo em Corumbá o GM/Cruze da vítima de sequestro e cárcere privado em Campo Grande.

Os agentes fiscalizavam no km 708 da BR-262, próximo a Ponte do Rio Paraguai, quando abordaram o GM/Cruze, placas de Campo Grande. O motorista, de 25 anos, não possuía CNH nem mesmo os documentos do veículo.

Os policiais rodoviários federais já estavam cientes de um boletim de ocorrência registrado em Campo Grande na madrugada de domingo envolvendo o veículo. A condutora e proprietária do carro estava desaparecida, até ser liberada do cárcere na manhã de domingo.

O condutor confessou ter sido contratado para levar o GM/Cruze de Campo Grande até Corumbá e receberia R$ 1.000 pelo serviço. Uma jovem, de 21 anos, o acompanhava na viagem.

Os presos e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Corumbá.