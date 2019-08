Placas falsas Polícia recupera veículo com placas falsas e registro de roubo/furto

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou em Miranda um veículo com registro de roubo/furto.

No km 602 da BR-262, na Unidade Operacional Guaicurus da PRF, os agentes deram ordem de parada a um Renault/Duster, placas aparentes de Belo Horizonte (MG).

O motorista não respeitou à ordem e iniciou fuga.

Foi realizado acompanhamento tático. Após dois quilômetros, o condutor abandonou o veículo no acostamento e empreendeu fuga a pé, entrando na vegetação próxima à rodovia. Foram realizadas buscas, porém ele não foi localizado.

Em consulta aos sinais identificadores do carro, a equipe descobriu que as placas aparentes eram falsas, sendo as verdadeiras de Toledo (PR) com ocorrência de roubo/furto. O automóvel foi encaminhado para a Polícia Civil em Miranda para os procedimentos cabíveis.