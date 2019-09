'Tribunal do crime' Polícia resgata mulher julgada no 'tribunal do crime', prende dupla e apreende drogas Mulher estava em cativeiro há cinco dias aguardando julgamento dos criminosos

Por: TopMídiaNews 12/09/2019 às 14:57

Policiais Militares da Força Tática, na noite de ontem (11), resgataram uma mulher submetida ao tribunal do crime, prenderam os autores e apreenderam drogas em Coxim. A guarnição de serviço foi acionada por denúncia anônima através do telefone 190, informando que uma jovem de 21 anos encontrava em cárcere privado e que estaria sendo submetida a um julgamento criminoso. Diante da informação, os policiais deslocaram até o endereço a Rua Amâncio Duarte e encontraram a vítima de 21 anos e dois autores, de 22 e 24 anos. A vítima relatou que estava sendo mantida presa em sua residência há 5 dias sem poder falar com ninguém, sendo vigiada o tempo todo, até que fosse julgada. Como o local é suspeito por ser ponto de venda de entorpecente, os militares realizaram varredura e localizaram 37 paradinhas de maconha enterrada no quintal da casa, prontas para serem comercializadas, que pertenciam a jovem de 21 anos. Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão aos autores e encaminharam para a delegacia de polícia juntamente com a droga, e celulares apreendidos para as demais providências.