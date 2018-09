Operação Independência Polícia Rodoviária Federal inicia nesta quinta-feira Operação Independência O foco da Operação será ações preventivas para redução de acidentes e da violência do trânsito.

Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará a Operação Independência 2018 às 0h desta quinta-feira, 6 de setembro, com reforço no policiamento nas rodovias federais de todo o Brasil. Até às 23h59 do próximo domingo (09), os policiais rodoviários federais concentrarão a fiscalização em locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas do órgão.

Durante os quatro dias de operação espera-se um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias federais, fator que contribui para o aumento da violência no trânsito. Para reduzir o número de acidentes, a Polícia Rodoviária Federal contará com viaturas, motocicletas, aparelhos de etilômetro (bafômetro) e radares portáteis.

A PRF priorizará ações preventivas para redução da violência do trânsito e de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante e às ultrapassagens proibidas. O planejamento da Polícia Rodoviária Federal faz parte de esforços de vários organismos nacionais e internacionais para a redução da violência no trânsito.

A Organização das Nações Unidas (ONU) elegeu a década 2011-2020 como aquela de Ações pela Segurança no Trânsito, na qual os signatários se comprometeram a reduzir a violência no trânsito, que ceifa cerca de 1,3 milhões de vidas por ano em todo o mundo. O Brasil, ao considerar números absolutos no início da década estava entre os oito países com mais mortes no trânsito.

No estado do Mato Grosso do Sul, são 3.652 quilômetros de rodovias federais, 09 Delegacias e 22 Unidades Operacionais da PRF que intensificarão suas atividades durante esse feriado.

O trabalho contará com reforço no efetivo. Policiais do setor administrativo atuarão, principalmente, nos trechos onde as estatísticas indicam maiores índices de acidentes.

É esperado um aumento no fluxo de veículo em feriados prolongados. A PRF orienta a todos os motoristas que redobrem a atenção em seus deslocamentos. A falta de atenção é a principal causa de acidentes das estradas e somada à outras infrações, podem comprometer a segurança.

O excesso de velocidade, o uso de bebida alcoólica, as ultrapassagens indevidas são as infrações mais cometidas e estas infrações potencializam acidentes graves, principalmente onde há maior concentração de veículos, como em perímetros urbanos.

Para conscientizar motoristas e passageiros, a PRF intensifica as Ações de Educação para o Trânsito nas fiscalizações. A finalidade é promover uma mudança no comportamento de todos para um trânsito mais seguro.

Dicas de trânsito

A PRF recomenda aos motoristas algumas condutas para que façam uma viagem mais segura:

– Faça uma revisão no veículo antes de viajar: verifique principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de parabrisa e itens de iluminação e sinalização;

– Planeje a viagem: lembre-se de programar paradas em locais adequados para abastecimento, alimentação e descanso;

– Mantenha a atenção na rodovia: respeite a sinalização e os limites de velocidade, eles existem para proteger a sua vida;

– Ultrapasse somente quando a sinalização permitir;

– Mantenha os faróis acesos, mesmo durante o dia, para que seu veículo fique mais visível aos demais condutores;

– Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento: isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

– Dirija com atenção e prudência mantendo uma distância de segurança do veículo da frente

O feriado de Independência haverá restrição no tráfego de veículos com excesso de carga e/ou grandes dimensões:

Dia 06 – quinta – 16h às 22h

Dia 07 – sexta – 06h às 12h

Dia 09 – domingo: 16h às 22h

A Polícia Rodoviária Federal deseja a todos um excelente feriado e aos viajantes que façam uma boa viagem e em caso de emergência o telefone da PRF é 191.

O Balanço Final será divulgado na segunda-feira, 10 de setembro, após o término da Operação.