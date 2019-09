Capacitação Policiais civis participam de capacitação do Comando de Operações Especiais do Exército

Dois investigadores da Polícia Civil, que atuam no Garras – Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestros, participaram entre os dias 16 a 20 de setembro da Capacitação em Operações de Fronteira oferecida pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e desenvolvida pelo Batalhão de Forças Especiais e 1° Batalhão de Ações de Comandos do Exército Brasileiro.

A capacitação teve por objetivo a integração e a padronização entre as forças de segurança que atuam nas fronteiras do país e contou com várias equipes de outros órgãos.

Na oportunidade, foram ministradas instruções de APH (Atendimento Pré-Hospitalar) de Combate, uso de equipamentos optrônicos, técnicas de observação e levantamento de informações, técnicas de ações imediatas, tiro de fuzil e pistola e desembarque aerotático utilizando Fast Hope.