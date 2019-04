Batalhão de Choque Policiais do Batalhão de Choque vão até o Paraguai recuperar carreta roubada Vítima caiu no golpe do falso frete e foi mantida em cárcere privado

Os policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, foram acionados na tarde de ontem (11) em Ponta Porã, por um homem, identificado como Joel Parise, 42 anos, vítima de um roubo em Laguna Carapã. De acordo com informações do boletim de ocorrência, duas pessoas se passaram por contratantes de frete.

Os criminosos mantiveram a vítima em cárcere privado, levando caminhão e carreta Scania de cor azul acoplado o semi reboque, os policiais militares da cidade de Laguna Carapã realizaram contato com as equipes do Choque. De posso das informações de que o veículo roubado estaria no Paraguai, a Polícia Nacional do país, realizou uma incursão conjunta no país vizinho.

A equipo policial conseguiu recuperar a carreta que estava estacionada no setor industrial do Departamento de Amanbay em Pedro Juan Caballero. O veículo fora apreendido e encaminhado à promotoria daquele país para providencias cabíveis.

Já a vitima foi orientada a constituir um advogado paraguaio para dar prosseguimento na repatriação do bem subtraído, bem como o registro do boletim de ocorrência para caracterizar a existência do crime. O produto de crime da vítima encontra-se apreendido na sede da Policia Nacional Paraguaia.

(Foto: reprodução/Choque)