tentativa de suicídio Policiais militares salvam rapaz de se jogar de pontilhão na Capital

Na noite desta segunda-feira (28) policiais militares salvaram a vida de um jovem de 21 anos, que em um ato de desespero tentou se jogar do pontilhão da BR-163, em Campo Grande.

A negociação foi feita por policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar, sargento Geraldo e soldado Carlos, na tentativa de evitar que o rapaz se jogasse do pontilhão. Enquanto um dos militares conversava com a vítima o outro policial imobilizou o rapaz.

O rapaz recebeu atendimento imediato de equipes da CCRMSVia, e depois foi levado pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde de Campo Grande